Serie B, Spal contestata dai tifosi: “Avevamo chiesto di onorare la maglia!” (Di giovedì 13 maggio 2021) Nervi tesi a Ferrara: la Spal contestata dai tifosi è una scena che, nelle ultime stagioni, difficilmente abbiamo visto. Il campionato degli Estensi non è stato all’altezza dei pronostici di inizio stagione: gli emiliani, infatti, non sono riusciti nemmeno a conquistare l’accesso ai playoff di fine regular season che avrebbero regalato ai biancazzurri una possibilità di giocarsi una chance per tornare in massima Serie. Nono posto in classifica che ha estromesso la Spal dai playoff di Serie B. Gli Estensi, nella prossima stagione, giocheranno nuovamente in Serie B. È stato un campionato negativo quello diviso tra Pasquale Marino e Massimo Rastelli che non ha portato a centrare nemmeno l’obiettivo minimo stagione: colpa dei 56 punti (gli stessi del Chievo Verona che è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Nervi tesi a Ferrara: ladaiè una scena che, nelle ultime stagioni, difficilmente abbiamo visto. Il campionato degli Estensi non è stato all’altezza dei pronostici di inizio stagione: gli emiliani, infatti, non sono riusciti nemmeno a conquistare l’accesso ai playoff di fine regular season che avrebbero regalato ai biancazzurri una possibilità di giocarsi una chance per tornare in massima. Nono posto in classifica che ha estromesso ladai playoff diB. Gli Estensi, nella prossima stagione, giocheranno nuovamente inB. È stato un campionato negativo quello diviso tra Pasquale Marino e Massimo Rastelli che non ha portato a centrare nemmeno l’obiettivo minimo stagione: colpa dei 56 punti (gli stessi del Chievo Verona che è ...

Advertising

Grmosciia : @tritacibo @dalmatamtam Tifosi della Spal che festeggiano la permanenza in Serie B - elliott_il : @tcarapezza Certo. Ma come detto, la gente prima di sparare su Superlega forse doveva vedere i numeri di diritti TV… - Dalla_SerieA : LA SINTESI DI SPAL-CREMONESE - - GranataAndy : SPAL, nel pomeriggio contestazione dei tifosi: 'Stagione buttata da una manica di viziati'?????? - francescofolgo1 : @AlessioBuzzanca Pure il carpi, lo spezia, il frosinone, la spal, il crotone, il benevento so riuscite a salire in… -