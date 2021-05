Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego con la vittoria su Thiem? Proiezioni ranking ATP a Roma: top-30 sicura (Di giovedì 13 maggio 2021) Lorenzo Sonego si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia grazie a una mirabolante impresa compiuta contro Dominic Thiem, numero 4 al mondo sconfitto al tie-break del terzo set con una personalità straripante. Il nostro portacolori potrà così tornare in campo venerdì 14 maggio per affrontare il russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking ATP e osso durissimo da battere: servirà una nuova magia all’azzurro per riuscire a imporsi e accedere alla semifinale contro Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas. Come cambia il ranking ATP di Lorenzo Sonego grazie alla vittoria su Dominic Thiem? Il 26enne occupa ora il 29mo posto della graduatoria virtuale con 1952 punti all’attivo, dunque quattro posizioni più ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia grazie a una mirabolante impresa compiuta contro Dominic, numero 4 al mondo sconfitto al tie-break del terzo set con una personalità straripante. Il nostro portacolori potrà così tornare in campo venerdì 14 maggio per affrontare il russo Andrey Rublev, numero 7 delATP e osso durissimo da battere: servirà una nuova magia all’azzurro per riuscire a imporsi e accedere alla semifinale contro Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas. Come cambia ilATP digrazie allasu Dominic? Il 26enne occupa ora il 29mo posto della graduatoria virtuale con 1952 punti all’attivo, dunque quattropiù ...

