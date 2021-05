Milano | 3mila persone in piazza Duomo alla manifestazione a sostegno della Palestina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Oltresi sono ritrovate inal presidio a, nel conflitto che va avanti ormai da giorni con Israele. Già prima, organizzata da diverse realtà, tra cui le associazioni Gaza Free Style, Giovani palestinesi d’Italia e Assopace, un gruppo di ragazzi molto giovani con bandiere palestinesi è arrivato in. Alcuni momenti di tensione si sono registrati quando il gruppo ha tentato di entrare nella galleria Vittorio Emanuele, dove è stato allontanato dagli agenti del reparto mobile. Il contatto, definito da entrambe le parti come “spintoni”, non ha causato feriti e subito dopo la situazione è tornata ...