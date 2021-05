La Regina Elisabetta inviperita col figlio Carlo C’entra Harry Ecco cos’è successo

(Di giovedì 13 maggio 2021) La famiglia reale d’Inghilterra sembra essere ancora nel pieno della crisi. La morte del principe Filippo sicuramente ha portato tristezza e dolore nel cuore dellae dei suoi figli, ma molti lo vedevano anche come un’occasione per poter appianare le divergenze nate in seno alla famiglia. Invece sembra che la situazione die Meghan sia lontana dall’essere risolta e laha manifestato tutta la sua rabbia, ma non ce l’ha col nipote, bensì con il. A proposito della coppia, si è espressa anche Olga Romanov, lontana cugina diI: Io ho imparato presto a starmene zitta, da parte e a non lavare mai i panni sporchi in pubblico, in qualsiasi circostanza. Laci riesce molto ...

IOdonna : La regina Elisabetta, 95 anni, per l'apertura del parlamento britannico ha indossato due spille preziose avute in d… - LykanLA : @OrtigiaP Se la regina Elisabetta avesse fatto certe scelte con lo stesso criterio, Churchill l'avrebbe sbranata. Tanto basta. - GOTXTINI : @Cri_Snix poco fa la regina Elisabetta sul suo twt - LILtestadicazzo : Andate a leccare il buco del culo della regina Elisabetta - DTLIBYH : la prof delle medie: ditemi un evento impossibile io: la morte della regina elisabetta *sipario* -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Il Messaggero

Mentre il principe Harry fa sapere dagli Stati Uniti che far parte della famiglia reale è come 'essere allo zoo', una cugina dellaha criticato sia lui che la moglie Meghan Markle . Si tratta di Olga Romanoff , parente della sovrana dalla parte del padre, che ha voluto dire la sua sul comportamento dei duchi di ...... e di nuovo in divisa per il giubileo della: così la Royal Mail, l'azienda postale britannica, ha voluto rendere omaggio al principe Filippo , scomparso lo scorso aprile, all'età di ...Non c’è pace per Meghan e Harry. Anche le loro statue di cera hanno subito la “Megxit”: il museo di Madame Tussauds ha deciso di separare le effigi del duca e della ...“Mi sentivo come il protagonista di Truman Show o come un animale allo zoo. Volevo spezzare il circolo di dolore iniziato con mia madre ...