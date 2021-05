Internazionali | Tsitsipas infrange il sogno di Berrettini

Advertising

zazoomblog : Internazionali d’Italia un grande Matteo Berrettini per un set poi cede il passo a Stefanos Tsitsipas -… - sportface2016 : #BerrettiniTsitsipas: il VIDEO degli HIGHLIGHTS #Internazionali #IBI2021 - PrimaCommunica2 : Internazionali tennis: Berrettini eliminato agli ottavi da Tsitsipas al Foro Italico - jadrankacorvila : RT @live_tennis: Internazionali BNL d`Italia - 3rd Round: Stefanos Tsitsipas beat Matteo Berrettini 7-6, 6-2 - SkyTG24 : Internazionali tennis Roma, Berrettini eliminato agli ottavi da Tsitsipas -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Tsitsipas

Finisce agli ottavi l'avventura di Matteo Berrettini aglid'Italia: sul rosso del Foro Italico il romano ha ceduto in due set, 7 - 6 6 - 2, al greco Stefanos, che nei quarti di finale troverà il numero 1 al mondo e campione in carica ...ROMA - Stefanossi conferma incubo di Matteo Berrettini , il greco ha battuto 7 - 6 (3), 6 - 2 l'azzurro (...minuti e adesso affronterà Nole Djokovic nei quarti di finale degli...Gli highlights del match Berrettini-Tsitsipas 6-7(3) 2-6, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2021. Sconfitta in due set per l’azzurro, protagonista di tre quarti d’ora ...Agli Internazionali d’Italia del Foro Italico di Roma esce di scena anche il secondo big del tennis italiano dopo la sconfitta di ieri di Jannik Sinner contro Rafael Nadal. Matteo Berrettini, numero 9 ...