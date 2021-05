Internazionali BNL d’Italia 2021: Berrettini si arrende in due set a Tsitsipas (Di giovedì 13 maggio 2021) Si ferma al terzo turno il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-6(3) 6-2 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. A fare la differenza è stato il tie-break del primo parziale, che ha fatto da spartiacque ed ha condannato l’azzurro. Matteo è infatti crollato soprattutto a livello mentale ed ha subito la terza sconfitta in altrettanti match contro il greco. Tsitsipas è approdato dunque ai quarti di finale, dove sfiderà Novak Djokovic. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto rapido e dominato dai servizi. Impeccabile Berrettini, il quale perde un solo punto nell’arco di sei giochi e non rischia mai nulla. Concede qualcosa di più il greco, che ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Si ferma al terzo turno il cammino di MatteoagliBNL. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Stefanoscon il punteggio di 7-6(3) 6-2 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. A fare la differenza è stato il tie-break del primo parziale, che ha fatto da spartiacque ed ha condannato l’azzurro. Matteo è infatti crollato soprattutto a livello mentale ed ha subito la terza sconfitta in altrettanti match contro il greco.è approdato dunque ai quarti di finale, dove sfiderà Novak Djokovic. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto rapido e dominato dai servizi. Impeccabile, il quale perde un solo punto nell’arco di sei giochi e non rischia mai nulla. Concede qualcosa di più il greco, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali, Djokovic vola ai quarti, in campo Berrettini contro Tsitsipas Dura meno di un'ora e un quarto di finale agli Internazionali Bnl d'Italia di Alejandro Davidovich Fokina , che si arrende ad un brillantissimo Novak Djokovic in due set con il punteggio di 6 - 2 6 - 1. Basta il punteggio a descrivere l'andamento ...

Tennis, il ritorno del pubblico tra Ffp2 e distanziamento Afflusso tutto regolare - con qualche difficoltà all'ingresso e qualche piccola coda - al Foro Italico di Roma per il primo grande ritorno del pubblico al tennis, agli Internazionali Bnl di Italia. È ...

Tennis: Internazionali Bnl, Djokovic ai quarti SardiniaPost Tennis, cori e applausi: al Foro Italico è tornato il pubblico per gli Internazionali Bnl di Roma, l'appuntamento con il grande tennis molto atteso ogni anno nella Capitale.Tornano finalmente gli applausi e i cori del pubblico. Già dalla mattina presto ...

Internazionali d'Italia: rimpianto Berrettini, Tsitsipas vince in due set e vola ai quarti Matteo Berrettini si congeda dagli Internazionali BNL d'Italia: il numero 9 al mondo è stato infatti battuto in due set (6-7 2-6) dal greco Stefanos Tsitsipas. Delusione per l'italiano, che dopo aver ...

