Inter, compleanno Lukaku: caos e multa | Punizione in arrivo: niente Juventus! (Di giovedì 13 maggio 2021) Nemmeno il tempo di godersi il sudato 19esimo scudetto della storia nerazzurra che in casa Inter, torna a salire la tensione. Nelle ultime ore quattro nerazzurri sono stati sorpresi a… L'articolo Inter, compleanno Lukaku: caos e multa Punizione in arrivo: niente Juventus! è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Nemmeno il tempo di godersi il sudato 19esimo scudetto della storia nerazzurra che in casa, torna a salire la tensione. Nelle ultime ore quattro nerazzurri sono stati sorpresi a… L'articoloinè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri @RomeluLukaku9! ???? Com’è festeggiare il compleanno da Campione d'Italia? ?? - capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - Inter : ?? | REGALO Basta con i soliti regali! Per il compleanno di @RomeluLukaku9 i compagni hanno pensato a... ?? - 13_FCIM : RT @Inter: ?? | COMPLEANNO Tanti auguri @RomeluLukaku9! ???? Com’è festeggiare il compleanno da Campione d'Italia? ?? - cambionnome : RT @sportface2016: +++#Inter, #Lukaku festeggia il compleanno in un hotel di #Milano in piena notte: multato insieme ad altri giocatori ner… -