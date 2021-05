India, 'contro il Covid' si cospargono di sterco di vacca. I medici: pratiche basate su credenze (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli esperti sanitari in India hanno messo in guardia contro la pratica adottata da alcuni di cospargersi di sterco di vacca, animale sacro nella religione ind , nella convinzione che cos ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 maggio 2021) Gli esperti sanitari inhanno messo in guardiala pratica adottata da alcuni di cospargersi didi, animale sacro nella religione ind , nella convinzione che cos ...

Advertising

GazzettaDelSud : #INDIA | 'Contro il Covid' si cospargono di sterco di vacca. I medici: pratiche basate su credenze. #indiacovid - RomaSette : L'impegno di @acf_italia nell’India devastata dal #coronavirus: consegnate finora 200 tonnellate di alimenti; altre… - delfinottero : RT @ImolaOggi: I medici in India mettono in guardia contro la pratica dell'uso di sterco di vacca nella convinzione che scongiurerà COVID-1… - borrillo62 : RT @conteDartagnan: Finalmente un rimedio naturale contro il coviddi dall’India...Sterco di Vacca...anche noi nel nostro piccolo in Italia… - conteDartagnan : Finalmente un rimedio naturale contro il coviddi dall’India...Sterco di Vacca...anche noi nel nostro piccolo in Ita… -