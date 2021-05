Harry Styles fedelissimo alla maison Gucci anche ai Brit Awards 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) Harry Styles torna a sorprendere con un look dalle vibes anni ’70 e che porta ancora una volta la firma di Gucci. Il celebre cantante degli One Direction ha ritirato il premio British Single ai Brit Awards 2021 e, sul palco, ha mostrato un nuovo look che appartiene alla linea Aria della maison italiana. Non è la prima volta che Harry Style dà prova del suo gusto impeccabile in fatto di moda ed è anche grazie alla sua presenza se in eventi come questi abbiamo la possibilità di ammirare un lavoro d’alta moda. La stampa proposta dal completo in giacca e pantalone è di chiara ispirazione anni ’70 e gioca soprattutto sui colori, passando dal marrone all’arancio. A completare il look della ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 maggio 2021)torna a sorprendere con un look dalle vibes anni ’70 e che porta ancora una volta la firma di. Il celebre cantante degli One Direction ha ritirato il premioish Single aie, sul palco, ha mostrato un nuovo look che appartienelinea Aria dellaitaliana. Non è la prima volta cheStyle dà prova del suo gusto impeccabile in fatto di moda ed ègraziesua presenza se in eventi come questi abbiamo la possibilità di ammirare un lavoro d’alta moda. La stampa proposta dal completo in giacca e pantalone è di chiara ispirazione anni ’70 e gioca soprattutto sui colori, passando dal marrone all’arancio. A completare il look della ...

Advertising

team_world : “Voglio ringraziare tutti i miei fan per essere sempre così generosi con me, e tutte le persone nella mia vita che… - team_world : BRIT AWARDS 2021 ?Congratulazioni a tutti i vincitori della serata che ha visto trionfare, tra i tanti, Harry Style… - fuckinglovelwt : quanto ti brucia il cul0 che non solo ho visto harry styles ma gli ho fatto addirittura una delle foto più belle. l… - G1RLVCRUSH : RT @SharonStyless: Harry ha mandato acqua e donuts alle fan che aspettavano fuori dal set. Harry Styles è questa persona qui. - Carlotta_Lottie : RT @Fede_ProudOfLou: Raga, mi scuso perché ieri sera avrei dovuto aggiornare Little Technicolor Things, poi è successo Harry Styles ai Brit… -