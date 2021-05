Giro d’Italia, assolo di Mader nella sesta tappa. Valter la nuova Maglia Rosa (Di giovedì 13 maggio 2021) Gino Mader ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2021. Lo svizzero sul traguardo di San Giacomo ha preceduto Egan Bernal. ASCOLI PICENO – E’ Gino Mader il vincitore della sesta tappa del Giro d’Italia 2021. Lo svizzero, dopo un lavoro di squadra, ha staccato il resto dei fuggitivi sulle rampe della salita che portavano sul traguardo di San Giacomo ed ha resistito al rientro dei migliori. Dietro di lui, infatti, hanno concluso Bernal, Daniel Martin, Remco Evenepoel e Giulio Giccone. Perdono qualcosa dai big gli altri pretendenti al titolo. Carthy, Yates e Vlasov sono arrivati al traguardo con 17? di svantaggio dai migliori. Per Nibali, invece, un ritardo di 45?. @maedergino #Giro ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Ginoha vinto ladel2021. Lo svizzero sul traguardo di San Giacomo ha preceduto Egan Bernal. ASCOLI PICENO – E’ Ginoil vincitore delladel2021. Lo svizzero, dopo un lavoro di squadra, ha staccato il resto dei fuggitivi sulle rampe della salita che portavano sul traguardo di San Giacomo ed ha resistito al rientro dei migliori. Dietro di lui, infatti, hanno concluso Bernal, Daniel Martin, Remco Evenepoel e Giulio Giccone. Perdono qualcosa dai big gli altri pretendenti al titolo. Carthy, Yates e Vlasov sono arrivati al traguardo con 17? di svantaggio dai migliori. Per Nibali, invece, un ritardo di 45?. @maedergino #...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ??… - fattoquotidiano : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia che corre con il braccialetto per Giulio Regeni - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - masazoubr9 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ?? @Eganbernal ???? ??… - FirenzePost : Giro d’Italia: tappa allo svizzero Mader, maglia rosa all’ungherese Valter -