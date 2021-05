Giro d’Italia 2021: Vincenzo Nibali, manca brillantezza. Ma la top10 non è un miraggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Vincenzo Nibali ha concluso al 18mo posto la sesta tappa del Giro d’Italia. Lo Squalo ha pagato dazio sulla salita di San Giacomo e ha chiuso a 57” dal vincitore Gino Maeder. Al siciliano manca un po’ di brillantezza e non è riuscito a tenere il ritmo degli altri big: ha dovuto lasciare sul piatto 45” da Egan Bernal, Dan Martin, Remco Evenepoel e 43” dal compagno di squadra Giulio Ciccone. Il 36enne ha concesso anche 28” da Hugh Carthy e Simon Yates. L’alfiere della Trek Segafredo si sta difendendo, anche perché non bisogna dimenticare che è reduce da un’operazione dopo essersi fratturato il radio del polso destro un mese fa. Il vincitore di due Giri d’Italia sta stringendo i denti in questa prima settimana, lo aveva fatto anche a Sestola e oggi si è replicato: non ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021)ha concluso al 18mo posto la sesta tappa del. Lo Squalo ha pagato dazio sulla salita di San Giacomo e ha chiuso a 57” dal vincitore Gino Maeder. Al sicilianoun po’ die non è riuscito a tenere il ritmo degli altri big: ha dovuto lasciare sul piatto 45” da Egan Bernal, Dan Martin, Remco Evenepoel e 43” dal compagno di squadra Giulio Ciccone. Il 36enne ha concesso anche 28” da Hugh Carthy e Simon Yates. L’alfiere della Trek Segafredo si sta difendendo, anche perché non bisogna dimenticare che è reduce da un’operazione dopo essersi fratturato il radio del polso destro un mese fa. Il vincitore di due Girista stringendo i denti in questa prima settimana, lo aveva fatto anche a Sestola e oggi si è replicato: non ...

