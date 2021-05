Germania, corsa dei giovani alla somministrazione di AstraZeneca: “Le quantità bastano a malapena” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il vaccino di AstraZeneca è così richiesto che le quantità a disposizione bastano a malapena”. Succede in Germania, dove il presidente dell’associazione dei Farmacisti del Nordreno, Thomas Preis, parla al Rheinische Post della corsa del vaccino della società anglo-svedese presso i medici di famiglia dopo la sospensione della priorità per categorie il 6 maggio scorso. Il fatto che ora la seconda dose, come ha dichiarato l’Ema, si possa somministrare in un periodo compreso tra le 4 e le 12 settimane ha contribuito ad aumentare la richieste. “Il fatto che gli intervalli tra le somministrazioni siano stati accorciati a quattro settimane rende il vaccino attraente per i giovani. Vogliono essere ben preparati per l’imminente allentamento grazie a una protezione vaccinale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il vaccino diè così richiesto che lea disposizione”. Succede in, dove il presidente dell’associazione dei Farmacisti del Nordreno, Thomas Preis, parla al Rheinische Post delladel vaccino della società anglo-svedese presso i medici di famiglia dopo la sospensione della priorità per categorie il 6 maggio scorso. Il fatto che ora la seconda dose, come ha dichiarato l’Ema, si possa somministrare in un periodo compreso tra le 4 e le 12 settimane ha contribuito ad aumentare la richieste. “Il fatto che gli intervalli tra le somministrazioni siano stati accorciati a quattro settimane rende il vaccino attraente per i. Vogliono essere ben preparati per l’imminente allentamento grazie a una protezione vaccinale ...

