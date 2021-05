Esclusivo – Agenas | lavoratori e sindacalisti a TPI | “Con Mantoan assunzioni sospette e precari epurati”

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sono il dietro le quinte del nostro sistema sanitario, e ora dell’emergenza Covid-19. Qualcosa però non va da diversi mesi tra idi, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Per la prima volta in quasi 28 anni di attività, i dipendenti dell’Agenzia hanno deciso di scioperare accanto ai 70, lasciati a casa senza ammortizzatori sociali lo scorso dicembre in piena pandemia. I loro contratti, dopo 10 e in alcuni casi anche 15 anni di lavoro, non sono stati rinnovati. Così, dopo mesi di presidi e promesse fatte dal ministro della Salute, Roberto Speranza, circa la metà dei dipendenti assunti in, assieme ai, ha deciso di incrociare le braccia lo scorso 4 maggio, in una realtà particolarmente importante per lo Stato. Da aprile 2020 è ...