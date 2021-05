E’ guerra tra Roberta e alcune ex dame di Uomini e Donne: volano minacce e querele (Di giovedì 13 maggio 2021) Sta succedendo di tutto nel mondo di Uomini e Donne e non solo nello studio di Canale 5. Come vedremo nelle prossime puntate del programma infatti, alcuni protagonisti di U&D faranno delle rivelazioni molto importanti e scottanti e si innescheranno delle liti durissime. Ma anche sui social ne accadono di ogni. Oggi è scoppiata una vera e propria guerra tra Roberta di Padua e alcune ex protagoniste di Uomini e Donne. Ieri sera Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco si sono collegate insieme su Instagram per una diretta e per rispondere ai fan del programma. Tra gli altri argomenti si è parlato anche di quello che è successo di recente ma soprattutto dell’atteggiamento che Roberta di Padua ha avuto nei loro confronti. Se Anna ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021) Sta succedendo di tutto nel mondo die non solo nello studio di Canale 5. Come vedremo nelle prossime puntate del programma infatti, alcuni protagonisti di U&D faranno delle rivelazioni molto importanti e scottanti e si innescheranno delle liti durissime. Ma anche sui social ne accadono di ogni. Oggi è scoppiata una vera e propriatradi Padua eex protagoniste di. Ieri sera Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco si sono collegate insieme su Instagram per una diretta e per rispondere ai fan del programma. Tra gli altri argomenti si è parlato anche di quello che è successo di recente ma soprattutto dell’atteggiamento chedi Padua ha avuto nei loro confronti. Se Anna ha ...

