Draghi conferma la linea della cautela | ' Riaperture con approccio graduale'

Ultime Notizie dalla rete : Draghi conferma

Il presidente del Consiglio detta la linea del governo sui temi caldi che dividono la maggioranza. Sui migranti si punta agli accordi con i Paesi di provenienza e con l'Europa per i ricollocamenti...regioni via libera da lunedì per le prenotazioni delle vaccinazioni dei quarantenni lei mala Seconda dose di Fazer fino a 42 giorni come già previsto nel bugiardino il premier Mario...Qual è lo stipendio di Mario Draghi? Quanto guadagna Mario Draghi come Presidente del Consiglio? La risposta è semplice: zero euro. In pratica è senza stipendio e il premier lo sta facendo gratis. Lo ...La parola chiave è turismo. La strategia di Draghi si articola intorno all’esigenza di salvare la stagione estiva. Sia sul versante della prudenza che su quello delle riaperture. Uno dopo l’altro, i t ...