Covid India: cadaveri sepolti lungo le rive del Gange (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Covid in India continua ad avanzare a ritmi rapidi e tutto il mondo osserva con attenzione e preoccupazione quello che accade nel subcontinente Indiano. La popolosa nazione è al secondo posto dopo gli Stati Uniti per numero di contagi e al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Brasile. Il numero di contagi e il numero di decessi non tendono a diminuire in India dove il Covid continua a colpire duramente la popolazione. Qualche tempo fa aveva fatto scalpore un'immagine che immortalava centinaia di cadaveri bruciati per strada, ma ora la situazione appare ancora peggiore. La fetta più povera della popolazione Indiana non ha il denaro per pagare la cremazione dei propri cari defunti a causa del Covid e di conseguenza in molti hanno ...

