Caso Uva: sorella prosciolta, non diffamò militari e agenti (Di giovedì 13 maggio 2021) E' stata prosciolta in udienza preliminare dall'accusa di diffamazione nei confronti di due carabinieri e quattro poliziotti Lucia Uva, sorella di Giuseppe, l'operaio di Varese morto nel giugno 2008 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) E' statain udienza preliminare dall'accusa di diffamazione nei confronti di due carabinieri e quattro poliziotti Lucia Uva,di Giuseppe, l'operaio di Varese morto nel giugno 2008 ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Uva Caso Uva: sorella prosciolta, non diffamò militari e agenti La sorella dell'operaio era imputata, assieme ad Alberto Biggiogero, uno dei testi principali del processo sul caso Uva e ad altre 6 persone (tutti prosciolti), tra direttori di testate e giornalisti,...

