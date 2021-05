Caso Sea Watch, Matteo Salvini indagato per diffamazione. La difesa di Rackete: “Processarlo per istigazione a delinquere” (Di giovedì 13 maggio 2021) Matteo Salvini indagato per diffamazione per le offese alla comandante della Sea Watch Carola Rackete. Torna alla ribalta il Caso della Sea Watch con Matteo Salvini indagato per diffamazione per le sue frasi all’indirizzo di Carola Rackete. Il leader della Lega dovrà rispondere delle esternazioni pubbliche – dichiarazioni e post sui social – nel corso delle quali ha accusato la ragazza tedesca di essere una criminale. Sea Watch, Matteo Salvini indagato per diffamazione Dopo che le autorità hanno analizzato la denuncia presentata da Carola Rackete contro il fu ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021)perper le offese alla comandante della SeaCarola. Torna alla ribalta ildella Seaconperper le sue frasi all’indirizzo di Carola. Il leader della Lega dovrà rispondere delle esternazioni pubbliche – dichiarazioni e post sui social – nel corso delle quali ha accusato la ragazza tedesca di essere una criminale. SeaperDopo che le autorità hanno analizzato la denuncia presentata da Carolacontro il fu ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Sea L'avvocato di Carola Rackete: 'No all'archiviazione per Salvini per reato di istigazione a delinquere' ... in questo caso, si ritroverebbe sotto processo non solo per diffamazione di Carola Rackete ma anche per istigazione a delinquere nei confronti dell'ex comandante della Sea Watch3. Per sapere quale ...

Caso Rackete - Salvini, per la procura non c'è istigazione Per la Procura di Milano non ravvisabile il reato di istigazione a delinquere contestato a Matteo Salvini a seguito della denuncia di Carola Rackete, l' ex comandante della Sea Watch 3 presentata nell'estate del 2019 e relativa ad alcune esternazioni del leader della Lega sui suoi profili social, con le quali attaccava l'attivista tedesca. Lo ha ribadito oggi il pm ...

Occhi indipendenti nel Mediterraneo. Il caso della Iuventa e la criminalizzazione della solidarietà Melting Pot Migranti: caso Rackete-Salvini, per la procura non c'è istigazione Lo ha ribadito oggi il pm milanese Giancarla Serafini che ha insistito con la richiesta di archiviare il filone di indagine a carico del segretario del Carroccio, davanti al gip Sara Cipolla nel corso ...

Carola Rackete contro Matteo Salvini: è colpevole di istigazione a delinquere La pensa così l'avvocato Alessandro Gamberini, legale dell'attivista tedesca, che oggi in aula ribadito davanti al giudice il suo no alla richiesta ...

