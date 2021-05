Caos Catania, iscrizione a rischio? Nicolosi: “Ecco come stanno le cose. Tacopina e i gruppi stranieri…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Joe Tacopina esce di scena, o almeno così pare.Gaetano Nicolosi, maggior azionista della Sigi, nella giornata di ieri ha guidato a Torre del Grifo un gruppo di investitori stranieri interessati al Catania. L'imprenditore etneo è al lavoro per rilanciare e salvare il club. Una vera e propria corsa contro il tempo. A tal proposito, si è espresso proprio Nicolosi, intervistato ai microfoni de "La Sicilia"."Capitolo Tacopina chiuso? La porta è ancora aperta ma solo su una proposta concreta che deve realizzarsi nel più breve tempo possibile. Siamo in ritardo e Joe lo sa. Se mai vorrà dialogare con noi, lo faccia adesso. Abbiamo intrapreso dialoghi con più gruppi. Ci sono investitori che stanno valutando l'ingresso in società. Abbiamo consegnato incartamenti nelle scorse ore ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Joeesce di scena, o almeno così pare.Gaetano, maggior azionista della Sigi, nella giornata di ieri ha guidato a Torre del Grifo un gruppo di investitori stranieri interessati al. L'imprenditore etneo è al lavoro per rilanciare e salvare il club. Una vera e propria corsa contro il tempo. A tal proposito, si è espresso proprio, intervistato ai microfoni de "La Sicilia"."Capitolochiuso? La porta è ancora aperta ma solo su una proposta concreta che deve realizzarsi nel più breve tempo possibile. Siamo in ritardo e Joe lo sa. Se mai vorrà dialogare con noi, lo faccia adesso. Abbiamo intrapreso dialoghi con più. Ci sono investitori chevalutando l'ingresso in società. Abbiamo consegnato incartamenti nelle scorse ore ...

