Calcio | la Finale di Champions League 2021 cambia sede | si giocherà a Porto e non più a Istanbul con 12 000 tifosi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Si era in attesa dell’ufficialità, visto che la notizia era già nell’aria. Ladidi, tra il Manchester City e il Chelsea, si disputerà ae non più a. Inoltre, sarà consentito a 12.000delle due compagini (6.000 per squadra) di accedere allo stadio Dragao. Pertanto, ancora una voltanon saràdell’atto conclusivo a causa dell’emergenza Covid-19. Una situazione frutto di quanto è stato deciso dal Governo britannico. In sostanza, chi si dirige ae poi torna dovrà fare la quarantena per dieci giorni negli hotel Covid, a proprie spese. Queste misure vanno in contrasto sia con la libertà di spostamento dei supporters che degli ...

Si era in attesa dell'ufficialità, visto che la notizia era già nell'aria. La Finale di Champions League 2021 di calcio, tra il Manchester City e il Chelsea, si disputerà a Porto e non più a Istanbul. Oporto scelta al posto di Istanbul per le insormontabili difficoltà degli spostamenti per i tifosi inglesi in seguito all'inserimento della Turchia nella lista rossa di viaggio dal Regno Unito.