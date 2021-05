Bitcoin | dietrofront di Tesla | niente acquisti di auto in criptovaluta

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – L’AD di, Elon Musk, affida ad un tweet la sua retromarcia sui“ha sospeso glidi veicoli attraverso l’uso di” a fronte “dell’uso in rapida crescita di fonti fossili per il mining” della valuta. A seguito della notizia centinaia di miliardi di dollari sono stati cancellati in poche ore dal mercato delle criptovalute: ilha pagato dazio con un crollo di oltre l’11%. Ma non è stato il solo: l’Ethereum ha capitolato di quasi il 9% e il Ripple del 10% circa.Lo scorso febbraioaveva annunciato di aver compratoper un controvalore di 1,500 miliardi di dollari e che intendeva accettare laper i pagamenti. Ma nella notte, Musk citando preoccupazioni ...

Lo scorso febbraio Tesla aveva annunciato di aver comprato Bitcoin per un controvalore di 1,500 miliardi di dollari e che intendeva accettare la criptovaluta per i pagamenti. Ma nella notte, Musk ...
La casa di auto elettriche ha annunciato che è ora possibile acquistare una macchina in Bitcoin.