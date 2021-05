Vinted continua a crescere, nuovo finanziamento | Punto Informatico (Di mercoledì 12 maggio 2021) Complice anche una campagna di marketing mirata e azzeccata, la piattaforma sta ampliando la propria community e raccogliendo nuovi investimenti. Vinted continua a crescere, nuovo finanziamento Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Vinted continua a crescere, nuovo finanziamento Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 12 maggio 2021) Complice anche una campagna di marketing mirata e azzeccata, la piattaforma sta ampliando la propria community e raccogliendo nuovi investimenti.. Read MoreL'articoloproviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : Vinted continua a crescere, nuovo finanziamento - - _addictedtolou_ : Continua la serie 'Noi donne non possiamo fare nulla senza che prima o poi non venga qualche malato a rompere le pa… - fletchersmile98 : Continua la saga di Chiara compra i libri su Vinted e sto risparmiando un sacco ne ho anche trovati alcuni universi… - ldreybae : su vinted un tizio mi ha chiesto di incontrarci dal vivo per risparmiare sulla spedizione, io gli ho gentilmente de… - Ikigaifreedom : L'app di vinted continua a crashare. Mannaggia la p. -

Ultime Notizie dalla rete : Vinted continua Vinted continua a crescere: altri 250 milioni per la piattaforma Complice anche una campagna di marketing mirata e azzeccata, la piattaforma sta ampliando la propria community e raccogliendo nuovi ...

Nuova vita all'usato grazie ad app e piattaforme ... dall'altro continua a crescere il valore generato dal digitale, pari a 10,8 miliardi di euro, ... Dedicata alla moda è invece Vinted, un'app per vendere e comprare vestiti di seconda mano a livello ...

Vinted continua a crescere, nuovo finanziamento Punto Informatico Vinted continua a crescere, nuovo finanziamento Complice anche una campagna di marketing mirata e azzeccata, la piattaforma sta ampliando la propria community e raccogliendo nuovi investimenti.

Vinted raccoglie 250 milioni per accelerare con il second-hand in Europa La piattaforma online c2c dedicata al fashion di seconda mano ha ottenuto fondi da Eqt growth e altri investitori per espandere le proprie ...

Complice anche una campagna di marketing mirata e azzeccata, la piattaforma sta ampliando la propria community e raccogliendo nuovi ...... dall'altroa crescere il valore generato dal digitale, pari a 10,8 miliardi di euro, ... Dedicata alla moda è invece, un'app per vendere e comprare vestiti di seconda mano a livello ...Complice anche una campagna di marketing mirata e azzeccata, la piattaforma sta ampliando la propria community e raccogliendo nuovi investimenti.La piattaforma online c2c dedicata al fashion di seconda mano ha ottenuto fondi da Eqt growth e altri investitori per espandere le proprie ...