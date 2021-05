Viadotto chiuso ai Tir a Sestri Levante, i parenti delle vittime del Morandi: "Attenzione alle infrastrutture" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Possetti: "Da tre anni diciamo che la sicurezza è al primo posto, ma oggi viene alla luce che esistono ancora ponti non controllati" Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Possetti: "Da tre anni diciamo che la sicurezza è al primo posto, ma oggi viene alla luce che esistono ancora ponti non controllati"

Agenzia_Ansa : Chiuso al traffico pesante il viadotto Valle Ragone, in A12, tra Lavagna e Sestri Levante. Aspi: 'È sicuro, ma con… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Chiuso al traffico pesante il viadotto Valle Ragone, in A12, tra Lavagna e Sestri Levante. Aspi… - CasalinoManuela : RT @luponzi: Si sbriciola il viadotto tra Sestri Levante e Lavagna in Liguria. Chiuso ai tir. Code di chilometri, paralizzata anche l'Aurel… - Federic18545446 : RT @luponzi: Si sbriciola il viadotto tra Sestri Levante e Lavagna in Liguria. Chiuso ai tir. Code di chilometri, paralizzata anche l'Aurel… - halfstepper : RT @luponzi: Si sbriciola il viadotto tra Sestri Levante e Lavagna in Liguria. Chiuso ai tir. Code di chilometri, paralizzata anche l'Aurel… -