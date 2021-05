Advertising

tigella : Gli Stati Uniti di Biden pronti a sostenere la sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid. Dove sono quelli ch… - eziomauro : Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid. Pronti a discutere sul copyright sui vaccini'… - italiaserait : Vaccini: “Pronti ad immunizzare anche i 12/15enni, spiegando i vantaggi ai genitori”, afferma il Gen. Figliuolo - gabriele_p73 : RT @SardiniaPost: Il commissario Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 ma… - mony76 : Spero proprio che a sto giro lo facciano, ma non hanno aperto ancora nemmeno quelle agli over 50 (senza patologie). -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Pronti

La Nuova Sardegna

... per evitare queste situazioni, ci sono le liste jolly con soggetti della stessa categoria,... Tags... l'immunità di gregge in autunno Giulia Zanotti - Maggio 10, 2021 Piemontefascia 50 - 54 ... 2021 Palazzo di città Ricca (Lega): "a togliere la Ztl a Torino se vinciamo elezioni" ...Ovviamente l’occasione si è trasformata in una ‘ricca’ intervista, interamente dedicata alla campagna vaccinale del Paese, che è stato chiamato a coordinare, e Lui, da eccellente ‘soldato’ quale è, si ...Via libera per le vaccinazioni degli over 40. Da lunedì 17 maggio si potrà prenotare, per i nati fino al 1981, la dose di vaccino Vaxzevria o Johnson&Johnson, le uniche disponibili per gli over 40 ad ...