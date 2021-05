Truffe ai bancomat | e se la banca non rimborsa? Ecco cosa fare

Leggi su kronic

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Leaisono purtroppo sempre più frequenti, ma se le banche non dovesserorci?Ilsta ormai diventando la vera moneta di scambio, con il passare del tempo anche il cashback è entrato a far parte dell’uso quotidiano incentivando sempre meno all’utilizzo dei contanti. Ma se per molti versi questa consuetudine ha tanti aspetti positivi, è proprio in questo modo che si diffondo le maggiori. Ed anche se la mente dei male intenzionati arriva ovunque ci sono comunque dei piccoli accorgimenti che possiamo tenere per evitare il danno. Esiste infatti un modo semplice di proteggersi, e anche di farsire dalle banche, anche se l’iter potrebbe essere alquanto lungo e ...