Tensione in casa Inter: lite tra Conte e Lautaro Martinez [VIDEO] (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Inter ha vinto contro la Roma, ma ha dovuto fare i conti con la lite tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1, doppio vantaggio dei nerazzurri con Brozovic e Vecino, i giallorossi accorciano le distanze con Mkhitaryan, nel secondo tempo il gol che ha chiuso i conti è stato realizzato da Lukaku. Ma la gara è salita alla ribalta per il battibecco tra Conte e Lautaro Martinez. L'attaccante argentino si è innervosito all'uscita dal terreno di gioco e successivamente scalciato una bottiglietta. Poi il Toro ha mandato Conte a quel paese, il tecnico ha risposto a muso duro. In basso il VIDEO. Scintille #Conte #Lautaro pic.twitter.com/O7yzrDJrlX

