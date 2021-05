Sinner battuto da Nadal | eliminato a Roma

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Jannickperde contro Rafaeled esce di scena al Masters 1000 di. Il giovane talento azzurro si è arreso allo spagnolo, numero 3 del mondo, con il punteggio di 7-5, 6-4 dopo due ore e 10 minuti di gioco.si qualifica così per gli ottavi di finale, dove affronterà il canadese Denis Shapovalov che ha sconfitto l'altro azzurro Stefano Travaglia per 7-6 (7-2), 6-3. Intanto,incassa l'applauso di: "E' un giocatore incredibile, credo che farà una carriera grandissima. E' stata una vittoria difficile contro un grande giocatore", ha detto il mancino di Manacor nell'intervista a caldo dopo il match.

