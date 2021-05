Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 maggio 2021) La rincorsa alla Champions della Juventus passa per Reggio Emilia, nella gara del Mapei Stadium con il Sassuolo, alla ricerca di punti per qualificarsi in Europa League. Queste le formazioni ufficiali: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi. Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo. Foto: Sito Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) La rincorsa alla Champions dellapassa per Reggio Emilia, nella gara del Mapei Stadium con il, alla ricerca di punti per qualificarsi in Europa League. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi.(4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

