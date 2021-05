Raid aerei in risposta ai razzi. Tensione alle stelle fra israeliani e palestinesi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il movimento islamista e la jihad continuano a bombardare la regione di Tel Aviv e altre città. Lanciati in due giorni oltre mille. Di contro negli attacchi su Gaza dell'aviazione israeliana ...

Il movimento islamista e la jihad stanno lanciando centinaio di razzi su Tel Aviv e altre città israeliane, con lo Stato ebraico che risponde con raid aerei sulla Striscia. Preso di mira anche l'aerop ...
Le forze di difesa israeliane hanno lanciato il più imponente attacco in tutta la Striscia dal conflitto del 2014, prendendo di mira anche le case di alti esponenti di Hamas ...