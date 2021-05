Pfizer, l'Ema: «Ok al richiamo entro 40 giorni». Cosa cambia con la seconda dose a 21 o 42 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sull'estensione della seconda dose del vaccino anti covid Pfizer interviene l'Ema. «È importante sottolineare che nei test clinici la somministrazione della seconda... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sull'estensione delladel vaccino anti covidinterviene l'Ema. «È importante sottolineare che nei test clinici la somministrazione della...

Advertising

RobertoBurioni : FDA ha appena autorizzato il vaccino Pfizer da 12 a 16 anni di età. Speriamo EMA segua a ruota, è fondamentale vacc… - TgLa7 : #Ema: ok estensione seconda dose #Pfizer a 40 giorni - Agenzia_Ansa : Ema: 'Presto la decisione su Sputnik e Sinovac'. 'Ok all'estensione della seconda dose di Pfizer a 40 giorni' #ANSA - Grosiglioni : RT @fanpage: Per l’Ema i vaccini Covid a mRNA come Pfizer e Moderna potrebbero neutralizzare la variante indiana #12maggio - JacopoPellegr10 : Mi scuso con Locatelli -