OCSE, in Italia il numero degli infermieri è inferiore alla media Ue (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il "Profilo della Sanità 2019" dell'Italia pubblicato dall'OCSE e dalla Commissione Europea nel 2020, il numero dei medici in Italia, è superiore alla media dell'UE: 4,0 rispetto al 3,6 per 1.000 abitanti nel 2017 (ma calano i medici di famiglia e, comunque, la loro età media è superiore ai 55 anni) mentre si impiegano meno infermieri rispetto a quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale (a eccezione della Spagna) e il loro numero è notevolmente inferiore alla media dell'UE (5,8 infermieri per 1.000 abitanti contro gli 8,5 dell'UE).Secondo i dati Eurostat, l'Ufficio Statistico dell'Unione Europea, nel 2016,

