Matt Damon conferma il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ok, lo dice ridendo. Ma Matt Damon ride sempre. A proposito del ritorno di fiamma (possibile? Probabile? Sognato) tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, adesso sappiamo anche cosa ne pensa l’attore americano. Il miglior amico di lui da quando studiavano insieme in un sobborgo di Boston. Più o meno quello che ci hanno raccontato in Will Hunting genio ribelle (il primo Oscar, vinto insieme). Quando nel 2004, Ben Affleck ruppe con JLo, si rifugiò da loro: l’amico Matt Damon e sua moglie Luciana Barroso. Diciasette anni dopo, Damon ha detto la sua sul possibile ritorno di fiamma tra i Bennifer… Foto Getty Matt Damon: il video di TV Today E ... Leggi su amica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ok, lo dice ridendo. Maride sempre. A proposito deldi(possibile? Probabile? Sognato) tra Ben, adesso sappiamo anche cosa ne pensa l’attore americano. Il miglior amico di lui da quando studiavano insieme in un sobborgo di Boston. Più o meno quello che ci hanno raccontato in Will Hunting genio ribelle (il primo Oscar, vinto insieme). Quando nel 2004, Benruppe con JLo, si rifugiò da loro: l’amicoe sua moglie Luciana Barroso. Diciasette anni dopo,ha detto la sua sul possibileditra i Bennifer… Foto Getty: il video di TV Today E ...

