La Vita in diretta, esplode la rabbia in studio: “Non sta in cielo né in terra!” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La Vita in diretta, rabbia in studio sul caso di Denise Pipitone, emergono nuovi dettagli sulle indagini: “Non sta né in cielo né in terra!”. La Vita in diretta, rabbia in studio sul caso di Denise Pipitone: emergono nuovi dettagli sulle indagini del 2004 e un errore del passato è stato fondamentale. Alberto Matano continua Leggi su youmovies (Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Laininsul caso di Denise Pipitone, emergono nuovi dettagli sulle indagini: “Non sta né inné in”. Laininsul caso di Denise Pipitone: emergono nuovi dettagli sulle indagini del 2004 e un errore del passato è stato fondamentale. Alberto Matano continua

Advertising

Tg3web : Cinema italiano protagonista alla cerimonia di assegnazione dei David di Donatello. 7 statuette al film sulla vita… - vitaindiretta : #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'.… - RaiTre : Quale futuro ci aspetta, se la ricchezza della vita sul pianeta continua a esaurirsi giorno dopo giorno?' #Sapiens… - _happinessmnicx : @miriana_mm17 L' hanno detto alla vita in diretta - BELLISS16414189 : RT @vitaindiretta: #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'. Rived… -