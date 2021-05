La prova del cuoco, lo chef di Antonella Clerici Riccardo Facchini fa coming out: "Sono una donna" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lo chef di Antonella Clerici a La prova del cuoco, Riccardo Facchini, fa coming out e spiega che da oggi è una 'orgogliosa donna transgender, mi chiamo Chloe, mio padre tentò di reprimere la mia sessualità'. Nuova vita per Riccardo Facchini, lo chef de La prova del cuoco di Antonella Clerici, che con un lungo post su instagram ha fatto coming out come transgender, annunciando che da oggi è una donna, e il suo nome è Chloe, visto che ha iniziato il percorso di transizione più di due anni fa. I telespettatori de La prova del cuoco ricordano ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lodia Ladel, faout e spiega che da oggi è una 'orgogliosatransgender, mi chiamo Chloe, mio padre tentò di reprimere la mia sessualità'. Nuova vita per, lode Ladeldi, che con un lungo post su instagram ha fattoout come transgender, annunciando che da oggi è una, e il suo nome è Chloe, visto che ha iniziato il percorso di transizione più di due anni fa. I telespettatori de Ladelricordano ...

TeresaBellanova : Per due anni il Pd ha inseguito un'alleanza con il M5S che, alla prova dei fatti, non c'è. Le alleanze strategiche… - LuigiBrugnaro : Oggi #12maggio si celebra la Giornata internazionale dell'#infermiere Da #Venezia GRAZIE davvero a tutte le donne… - chetempochefa : “Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa te… - martiraranans : @hheartvless “Non è possibile pubblicare foto di personaggi famosi [...] che riguardino stati di salute o inclinazi… - livinginmalibu : RT @Sere41754837: In quale modo riprendono a stare insieme? facendo gli scemi, gli piace giocare, no? ed è come se lui sapesse già che non… -