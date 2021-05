La «lean» nella ‘Roma bene’: cos’è il drink stupefacente che spopola tra i minori. Quattro arresti (Di mercoledì 12 maggio 2021) lean, in alternativa anche sciroppo, purple drank o sizzurp. Tutti nomi che forse non diranno nulla ai più ma che invece rappresentano un problema sempre più grave soprattutto tra i giovanissimi. Si tratta in poche parole di una droga a basso costo composta solitamente da una miscela omogenea a base di sciroppo per la tosse, contenente codeina, prometazina o entrambe e una bibita gassata, tra quelle più diffuse in commercio. L’effetto psicotropo è devastante così come gli effetti potenzialmente distruttivi per i ragazzi. E anche a Roma sta spopolando. Leggi anche: Roma: giovane pusher vede i Carabinieri e nasconde la droga…nel cespuglio Operazione “New Joint bis” nel Quartiere Prati: la “lean” spopola nella Roma bene A testimonianza di questo arriva oggi la notizia di un’importante operazione della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021), in alternativa anche sciroppo, purple drank o sizzurp. Tutti nomi che forse non diranno nulla ai più ma che invece rappresentano un problema sempre più grave soprattutto tra i giovanissimi. Si tratta in poche parole di una droga a basso costo composta solitamente da una miscela omogenea a base di sciroppo per la tosse, contenente codeina, prometazina o entrambe e una bibita gassata, tra quelle più diffuse in commercio. L’effetto psicotropo è devastante così come gli effetti potenzialmente distruttivi per i ragazzi. E anche a Roma stando. Leggi anche: Roma: giovane pusher vede i Carabinieri e nasconde la droga…nel cespuglio Operazione “New Joint bis” nel Quartiere Prati: la “Roma bene A testimonianza di questo arriva oggi la notizia di un’importante operazione della ...

Advertising

CorriereCitta : La «lean» nella ‘Roma bene’: cos’è il drink stupefacente che spopola tra i minori. Quattro arresti - kaizenpeople_it : COME 'SERVIRE' IL CLIENTE INTERNO ? Approccio JIT (Just In Time) = fare quello che viene richiesto, quando richies… - EndressHauserIT : Endress+Hauser ha sviluppato molteplici tecnologie che consentono di fare affidamento sui risultati delle misure e… - SerenaCominetti : RT @GlobalSummitB2B: Il white paper 'KanbanBOX: il kanban elettronico che apporta innovazione e performance nella Supply Chain' presenta la… - GlobalSummitB2B : Il white paper 'KanbanBOX: il kanban elettronico che apporta innovazione e performance nella Supply Chain' presenta… -