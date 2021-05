Imbottigliato a terra e invecchiato nello spazio | all’asta il vino più costoso del mondo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono rientrate il 14 gennaio 2021 con la navicella Dragon di SpaceX, dopo essere rimaste più di un anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di 12 bottiglie del pregiatoChâteau Petrus 2000, ciascuna dal prezzo di circa 5000 euro, che hanno lasciato lanel novembre del 2019 per invecchiare fuori dall’atmosfera, orbitando intorno al nostro pianeta. E per tornare avendo centuplicato il proprio valore. Obiettivo della singolare cantina scelta dalla società Space Cargo Unlimited, che oltre alle bottiglie ha portatoanche dei campioni di vite, era vedere come l’assenza di gravità influisse sul processo di maturazione, sul sapore e sulle proprietà del. Il fine ultimo quello di individuare nuove prospettive di ricerca per la produzione di alimenti. A detta ...

