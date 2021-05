Il siero di fogna

Leggi su butac

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sulla bacheca di tal Monica Nica – classico profilo fasullo creato ad hoc per diffondere disinformazione – ci avete segnalato un vieo che arriva dal Messico. Nel video vediamo una signora che risponde a delle domande e sullo sfondo, dopo qualche secondo, qualcuno che sviene. Il video viene condiviso dalla cara Monica con queste parole: Una donna si accascia al suolo dopo aver ricevuto Direi che sia abbastanza chiaro che a Monica i vaccini non stanno particolarmente simpatici. Lo stesso video l’ho trovato su altre bacheche, una quella di Wayne Dupree, giornalista di destra, antivaccinista e negazionista. L’altra quella di un’americana che cerca di sostenere la corretta informazione. Purtroppo in nessuno dei due casi abbiamo una fonte precisa per capire da dove arrivi il video. L’estremista di destra ovviamente sostiene la teoria che sia svenuta per colpa del vaccino, il tweet ...