Il Papa torna tra i fedeli: "Contento di riprendere incontri faccia a faccia" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Papa è felice di avere ripreso le udienze generali con i fedeli. "Sono Contento di riprendere questo incontro faccia a faccia – esordisce Bergoglio a inizio udienza, a braccio, nel Cortile di San Damaso -. Perché vi dico una cosa: non è bello parlare davanti ad un niente, in una camera. Adesso dopo tanti mesi, grazie al coraggio di monsignor Sapienza che ha detto 'no lo facciamo lì', bravo monsignor Sapienza, eh, trovare la gente, voi, ognuno con la propria storia, che viene da tutte le parti, mi fa piacere vedere ognuno di voi perché siamo tutti fratelli nel Signore". "Guardarci – dice Francesco- ci aiuta a pregare l'uno per l'altro. Grazie per la vostra visita e portate il messaggio del Papa ...

