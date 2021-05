Il deputato Fiano si commuove in Aula quando parla del conflitto tra Israele e Palestina: “Due Stati per due popoli” – Video (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’Israele e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di avere uno Stato. Speriamo che un giorno prevalgano la ragione e il diritto e due Stati che vivono democraticamente, uno accanto all’altro”. È un passaggio del discorso di Emanuele Fiano, del Partito democratico, che alla Camera è intervenuto sul conflitto israelo-palestinese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Nessuno pensi di eliminare lo Stato d’e nessuno pensi che si possa dimenticare il desiderio del popolo palestinese di avere uno Stato. Speriamo che un giorno prevalgano la ragione e il diritto e dueche vivono democraticamente, uno accanto all’altro”. È un passaggio del discorso di Emanuele, del Partito democratico, che alla Camera è intervenuto sulisraelo-palestinese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Black2811732840 : #Renzi , #Report ti ja praticamente polverizzato. Ora vogliamo che sia il M5S,sia Leu facciano pressioni per il cas… - SheiDam89 : RT @ilcruccu: Ma, guardando #reportrai3 su @RaiTre, lunedì scorso come oggi, la domanda rimane sempre la stessa: perché un senatore della R… - ilcruccu : Ma, guardando #reportrai3 su @RaiTre, lunedì scorso come oggi, la domanda rimane sempre la stessa: perché un senato… - giulioenrico : @neuroniliberi @i_poteri_forti @PoliticaPerJedi Sottolineerei anche che l’incontro è avvenuto a Fiano, come emanuel… -