Governo | nel 2019 per Draghi reddito di oltre 581 mila euro

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Quasi 600mila euro. A tanto ammonta il reddito del premier Mario Draghi nel 2019. Spulciando l'ultima dichiarazione dei redditi del presidente del Consiglio -quella del 2020 relativa al periodo di imposta 2019- 'Super Mario' dichiara un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l'esattezza. L'ex numero uno della Bce dichiara inoltre di non percepire alcun compenso in qualità di presidente del Consiglio.

