Fabio Fognini | dopo l’ultima sconfitta a Roma arriva il tapiro d’oro

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il ligure non sta vivendo un bel momento, croce e delizia del tennis italiano. L’azzurro, unico a vincere un Masters 1000 (a Montecarlo) sta vivendo un periodo no. Prima è stato cacciato dal torneo di Barcellona per “verbale abuse“, ovvero per un linguaggio irriverente nei confronti del giudice di linea poi èta ladi lunedì al primo turno degli Internazionali di. Da qualche giorno, il Foro italico si è di nuovo popolato dei migliori giocatori al mondo impegnati con il torneo sulla terra rossa. Il ligure però ha perso ed è uscito prematuramente dal torneo di casa. Il momento no, non è passato inosservato tra racchette rotte e scatti d’ira. Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, ha così assegnato un premio speciale ovvero il...