Elisabetta Gregoraci | ora è ufficiale | un nuovo progetto – FOTO

E' stato ufficializzato il prossimo impegno di Elisabetta Gregoraci su Mediaset. La bellissima conduttrice arriva di nuovo sul piccolo schermo Mediaset e Radio Norba hanno siglato il nuovo patto che vedrà per almeno altri tre anni andare in onda su Italia Uno il programma "Battiti Live". Ma la novità pazzesca riguarda Elisabetta Gregoraci.

