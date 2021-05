Dzeko - Inter, si può ancora fare? Dipende da Mourinho... (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sarà ancora un'estate tormentone quella di Edin Dzeko? E l'Inter, l'avversaria di stasera, sarà tra le protagoniste di questo tormentone? Sono queste le domande che, da un po', si fa l'attaccante ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Saràun'estate tormentone quella di Edin? E l', l'avversaria di stasera, sarà tra le protagoniste di questo tormentone? Sono queste le domande che, da un po', si fa l'attaccante ...

Advertising

Gazzetta_it : #Dzeko e #Inter si può ancora fare? Dipende da #Mourinho - lepasquen : Vedo la @Inter come un discount. Andrei subito da uno qualsiasi dicendo , tieni ecco i dieci milioni che mi avevi… - picciottosempl1 : @supplicolegambe Inter-Roma 1-2 (Perisic, Mancini, Dzeko) Sassuolo-Juventus 1-2 (Boga, Dybala (x2), espulso De Zerb… - infoitsport : Inter, conferma per Ranocchia e Vecino. Roma, torna Dzeko. Juve, in porta va Buffon - infoitsport : INTER-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio in porta, Darboe favorito su Villar. Dzeko guida l… -