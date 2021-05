“Draghi non mandi lo sport in Serie C”: l’Asi chiama a raccolta tutto il settore (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una rivoluzione culturale, oltre la gestione dell’emergenza, a partire dalla scuola primaria che deve essere il punto di partenza per rafforzare la cultura dello sport. E riavvicinare tanti sedentari (sono 20 milioni di italiani che fanno sport) a fare attività fisica considerata un presidio per la salute. È quanto emerso dall’evento digitale “Lo sport al centro della ripartenza del Paese – Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale”, promosso da ASI, Associazioni sportive e Sociali Italiane in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas e trasmesso sul sito di Adnkronos. Una tavola rotonda con nomi importanti che hanno parlato di presente e futuro e che ha visto la partecipazione di Paolo Barelli Presidente FIN, Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello sport CONI, Andrea ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una rivoluzione culturale, oltre la gestione dell’emergenza, a partire dalla scuola primaria che deve essere il punto di partenza per rafforzare la cultura dello. E riavvicinare tanti sedentari (sono 20 milioni di italiani che fanno) a fare attività fisica considerata un presidio per la salute. È quanto emerso dall’evento digitale “Loal centro della ripartenza del Paese – Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale”, promosso da ASI, Associazioniive e Sociali Italiane in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas e trasmesso sul sito di Adnkronos. Una tavola rotonda con nomi importanti che hanno parlato di presente e futuro e che ha visto la partecipazione di Paolo Barelli Presidente FIN, Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola delloCONI, Andrea ...

Advertising

emmabonino : Sarà difficilissimo realizzare il #PNRR perché siamo indietro di 30 anni. #Draghi sta facendo bene, ma non può fare… - matteorenzi : Ho lavorato alla luce del sole perché pensavo che Draghi fosse meglio di Conte. Oggi lo penso ancora di più. Non so… - matteorenzi : Aver tolto Conte per mettere Draghi è stato un servizio al Paese. Parlino pure delle mie conferenze all’estero se n… - tweety70il : RT @Gabriel49135747: Draghi datti una sveglia e caccia speranza il ministro della salute più inutile della storia della repubblica italiana… - FurioGarbagnati : RT @alfredodattorre: Ultimamente non sempre sono d'accordo con Michele Prospero, ma questo articolo sulle differenze fra Monti e Draghi e s… -