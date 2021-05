Draghi alla Camera per il suo primo Question time

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dai flussi migratorisospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid, finomodifica del coprifuoco. Sono solo alcuni dei temi di cui oggi si occuperà Mariorispondendo alle interrogazioni dei deputati nel corso del. Temi che sollevano umori contrastanti all'interno della sua stessa maggioranza, con i partiti che attendono dunque risposte. Il presidente del Consiglio risponderà poi sugli interventi per il riavvio del settore wedding, sulle iniziative per il contrasto delle morti sul lavoro, sulla sospensione del patto di stabilità Ue, sul rilancio del turismo e, infine, sulle iniziative rispetto ai debiti verso la Ue.

L'intervento del Presidente alla Camera dei deputati ha fatto emergere, ancor più per chi ancora non l'avesse colta, la sua grande statura politico - istituzionale e il suo profondo senso. Alla Camera il question time con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il premier risponde alle interrogazioni sul caso del sottosegretario di Stato, Claudio Durigon, sul riavvio del settore wedding. Dai flussi migratori alla sospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid, fino alla modifica del coprifuoco. Sono solo alcuni dei temi di cui oggi si occupa.