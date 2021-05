Covid, Draghi prudente su riaperture, matrimoni e coprifuoco: quando si decide (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il governo sceglie ancora una volta la linea della prudenza. Fino al 17 maggio non verrà presa alcuna decisione sulle riaperture e sullo spostamento del coprifuoco di una o due ore. Covid, Draghi prudente su riaperture e coprifuoco: quando si decide Draghi respinge quindi le richieste del centrodestra di governo, che ieri spingeva per convocare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il governo sceglie ancora una volta la linea della prudenza. Fino al 17 maggio non verrà presa alcuna decisione sullee sullo spostamento deldi una o due ore.susirespinge quindi le richieste del centrodestra di governo, che ieri spingeva per convocare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 12 MAGGIO/ Ministero Salute: 262 morti, 7852 nuovi casi Decreto Covid, Draghi "riaperture graduali"/ Governo - Regioni: novità Rt e coprifuoco Il tasso di positività resta al 2,6% (+0,1%) a fronte dei 306.744 tamponi - test rapidi processati tra martedì e ...

Draghi, sulle riaperture serve un approccio graduale Dal Recovery al caso Durigon, passando per la sospensione dei brevetti per i vaccini anti covid e per altri temi di attualità. Su questi ed altri temi il presidente del Consiglio Mario Draghi ha dato risposte al question time nell'Aula di Montecitorio. SETTORE WEDDING - "Lunedì 17 maggio ...

Covid: Draghi su matrimoni fondamentale avere pazienza - Ultima Ora Agenzia ANSA Dl Sostegni: al via le domande, ristori in arrivo su conto corrente Sostegni pronti al bis. Dopo la prima tranche di aiuti a fondo perduto partita lo scorso 30 marzo il governo sta mettendo a punto un'altra tornata di indennizzi rivolti alle partite Iva, da affiancare ...

Stop a quarantena per chi arriva da area Schengen o Paesi G7 Roma, 12 mag. (askanews) - "Per quanto riguarda i flussi turistici, prevediamo di ampliare la sperimentazione dei voli 'Covid-tested', che ...

