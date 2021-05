Buffon via dalla Juventus: in tre in lizza per la sua eredità (Di mercoledì 12 maggio 2021) Musso Juve: il portiere dell’Udinese e altri due per il dopo Buffon. Ora alla Continassa si cerca un nuovo secondo Dopo l’annunciato addio di Buffon la Juventus è a caccia di un nuovo secondo portiere, in attesa di chiarire la situazione di Szczesny. Come riporta La Stampa c’è anche Juan Musso dell’Udinese tra i profili seguiti dal club torinese per il ruolo di dodicesimo. Le altre strade portano ai due ex Mattia Perin del Genoa ed Emil Audero della Sampdoria. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Musso Juve: il portiere dell’Udinese e altri due per il dopo. Ora alla Continassa si cerca un nuovo secondo Dopo l’annunciato addio dilaè a caccia di un nuovo secondo portiere, in attesa di chiarire la situazione di Szczesny. Come riporta La Stampa c’è anche Juan Musso dell’Udinese tra i profili seguiti dal club torinese per il ruolo di dodicesimo. Le altre strade portano ai due ex Mattia Perin del Genoa ed Emil Audero della Sampdoria. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

