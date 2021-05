Atalanta-Benevento e la storia di Imbriani | dalla «profezia» di Boskov al gol con il Napoli | fino alla terribile malattia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “Ha velocità che hanno pochi attaccanti in Italia” sentenzia l’indimenticabile Vujadinnel dopopartita, “Non è esperto, a volte non fa movimenti giusti, dobbiamo avere pazienza con lui”. Ma la vita non ne ha avuta con “Carmelino” (come lo chiama …

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Benevento

Ma la vita non ne ha avuta con “Carmelino” (come lo chiama Carlo Nesti nel servizio Rai) Imbriani, sannita doc, uno dei simboli del calcio a Benevento, scomparso nel 2013 a soli 37 anni per un male ...Inizia per il Toro il rush finale verso una meta chiamata salvezza. Quattro partite da giocare – una in più degli altri – tutte contro squadre ancora in lotta per i rispettivi obiettivi. Si comincia s ...