Apple | Microsoft e Google chiedono finanziamenti per risolvere il problema della carenza di semiconduttori

È appena nata una lobby gigante in America: la SIAC, acronimo di Semiconductors In America Coalition. Oltre alle aziende già membri della venerabile Semiconductor Industry Association, SIAC ha tra le sue fila giganti come Amazon, Google, Apple, DELL e Microsoft. Aziende la cui produzione di chip non è necessariamente centrale, ma che tuttavia dipende in gran parte da essa. Nata sullo sfondo di una carenza di componenti elettronici, che ha messo in luce la dipendenza della filiera americana dall'Asia, la SIAC mira a incoraggiare il governo degli Stati Uniti a sborsare finanziamenti. Perché, se il governo Biden ha messo in atto incentivi fiscali per il suo programma "CHIPS for America", attualmente spetta alle aziende finanziare i progetti da sole. Supportata da alcuni ...

