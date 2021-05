Vaccini in Puglia, domani toccherà a 59enni e 58enni: saranno in 1.600 (Di martedì 11 maggio 2021) BARI - Da domani iniziano le vaccinazioni anti Covid dei 59enni e 58enni pugliesi che si sono prenotati. Le agende sono state aperte ieri e in meno di 48 ore si sono prenotati in 29.279. Solo oggi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 11 maggio 2021) BARI - Dainiziano le vaccinazioni anti Covid deipugliesi che si sono prenotati. Le agende sono state aperte ieri e in meno di 48 ore si sono prenotati in 29.279. Solo oggi ...

Advertising

infoitinterno : Vaccini anti Covid, i siciliani rifiutano AstraZeneca: 50mila dosi in scadenza sono dirottate in Puglia - FoggiaCittaAper : Vaccini, il #12maggio l'Hub della Fiera di #Foggia sarà aperto per le persone con malattie rare - TUTTE LE INFO - Telebari : Vaccini, da domani in Puglia dosi a 59enni 58enni: saranno 1.600 - #Bari #Notizie - - LaGazzettaWeb : Vaccini in Puglia, domani toccherà a 59enni e 58enni: saranno in 1.600 - Trmtv : Puglia, vaccini: da domani 59enni e 58enni, saranno in 1.600 -